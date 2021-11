Un an rollercoaster pentru Bitcoin: va depăși 100.000 de dolari în 2022? A fost inca un an rollercoaster pentru Bitcoin, dar in fiecare an cea mai populara criptomoneda inregistreaza suișuri și coborașuri demne de un montagne russe. Analiștii prevad ca Bitcoin sa scada la aproximativ 50.000 USD in saptamanile urmatoare, dar și o creștere la 90.000 USD și mai mult in 2022. A inceput anul tranzacționandu-se la […] The post Un an rollercoaster pentru Bitcoin: va depași 100.000 de dolari in 2022? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

