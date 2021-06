Stiri pe aceeasi tema

- Un scafandru din Cape Cod care pescuiește homari a fost prins de o balena cu cocoașa și a crezut ca o sa moara, dar a supraviețuit și a povestit totul despre experiența, relateaza The Guardian. Michael Packard, de 56 de ani, din Wellfleet, a declarat pentru WBZ-TV, dupa ce a fost eliberat de la spitalul…

- Conform astronomilor, impactul fluxului va ajunge la noi, in 12-13 mai 2021, fiind catalogat in categoria G3, de intensitate puternica, pe o scala cu cinci trepte, cum a atentionat Space Weather.Acest gen de furtuna se produce doar de 100 de ori pe ciclul solar, care se intinde pe o durata de 11 ani,…

- Planurile Chinei și ale Rusiei de a realiza impreuna o stație științifica lunara este un semn de rau augur pentru Occident, ce indica formarea unei alianțe ostile. Pentru a evita consolidarea acestei uniuni, Statele Unite trebuie sa mearga la concesii serioase – printre altele, merita sa se gandeasca…