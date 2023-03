Stiri pe aceeasi tema

- In contextul indemnelor privind negocierile diplomatice dintre Rusia și Ucraina, fostul ambasador al Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, rupe tacerea despre provocarea reprezentata de astfel de incercari eșuate. Mai mult, oficialul ofera argumente solide care il motiveaza pe Vladimir Putin sa…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Lupte grele se dau in jurul orașului Bakhmut din estul Ucrainei intre ucrainenii care controleaza zona și rușii care o asediaza. Civilii au fost indemnați sa plece deoarece cartierele rezidențiale au fost lovite de rachetele rusești. Numeroase cadavre sunt abandonate, relateaza martorii. Orașul din…

- Regatul Unit ii antreneaza pe soldatii ucraineni sa lupte mai mult intr-un ”mod occidental” si sa foloseasca mai putina munitie decat in modul de lupta traditional sovietic, a declarat miercuri, 15 februarie, ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters și Agerpres. Menționam ca Regatul…

- Cabinetul de miniștri al Ucrainei a demis marți șase miniștri adjuncți și a dat unda verde concedierii a cinci guvernatori, in cea mai importanta remaniere de amploare de la inceputul razboiului. In plus, a fost revocat procurorul-șef adjunct și a demisionat adjunctul cancelariei prezidențiale. Toți…

- Actorul rus Artur Smolyaninov, candva un favorit al lui Putin și descris deseori drept "Rambo al Rusiei", spune ca ar lupta pentru Ucraina și ca simte "doar ura pentru țara natala", scrie CNN.

- Puternice explozii s-au auzit sambata dimineața in capitala Ucrainei, au constatat la fața locului jurnaliștii de la Agenția France Presse. ”Infrastructuri esențiale” in Kiev au fost vizate de bombardierele ruse, au precizat autoritațile locale. ”Un atac cu rachete ce lovesc infrastructuri esențiale…

- Președintele american a semnat joi, 30 decembrie, legea finanțelor serviciilor federale, deblocand astfel bugetul american valabil pana in luna septembrie 2023. Adoptat la sfarșitul saptamanii trecute de catre parlamentul american, acest buget se ridica la 1700 miliarde de dolari, in care sunt incluse…