Un american a fost condamnat după ce a înjunghiat o broască țestoasă Un barbat american din California a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a injunghiat broasca țestoasa a unei gradinițe, in timpul unui atac la beție, transmite observatornews.ro . Broasca țestoasa, in varsta de 70 de ani, poarta numele Michelangelo și a fost ranita de un barbat beat. Un maner de grebla a fost infipt intre capul și piciorul animalului, iar sticla sparta i-a fost pusa pe spate. George Robles, in varsta de 42 de ani, a fost condamnat vineri. El nu a contestat acuzațiile de abuz asupra animalelor, spargere și vandalism, a relatat San Jose Mercury News. Un… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte peruan Pedro Castillo a avut joi prima audiere in instanța in legatura cu arestarea sa sub acuzația de rebeliune, in timp ce succesoarea sa a facut primele declarații de la palatul prezidențial dupa o zi de mare dramatism care a șocat regiunea. Fostul președinte destituit al Peru,…

- Cadavrele a cel puțin 2.500 de foci pe cale de dispariție au aparut in ultimele zile pe țarmul Marii Caspice din regiunea rusa Daghestan. Potrivit unei declarații a șefului Centrului pentru Protecția Mediului Caspic, creaturile au murit probabil cu aproximativ doua saptamani inainte de a fi aduse la…

- Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza AFP…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, urmarit national si international dupa ce a fost condamnat pentru trafic de migranți, a fost prins in Italia si adus pe Aeroportul „Henri Coanda” in cursul serii, urmand sa fie depus in Penitenciarul Rahova. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de interlopul Petru…

- Un baiat palestinian a murit din cauza unei rani prin impușcare la cateva zile dupa un raid israelian in Cisiordania, potrivit Reuters, relateaza stiripesurse.ro . Un baiat palestinian in varsta de 12 ani a murit luni dupa ce la sfarșitul lunii septembrie a fost impușcat de forțele israeliene in timpul…

- Flacarile au cuprins Podul de Sticla din centrul orașului Kiev, in timp ce Rusia a lovit cu rachete orașele din Ucraina in timpul orei de varf de luni (10 octombrie) dimineața. Imaginile filmate de camerele de securitate au aratat schije și flacari inghițind o pasarela cu fund de sticla care traverseaza…

- India a declarat joi (6 octombrie) ca testeaza mostre de siropuri pentru tuse fabricate de producatorul local Maiden Pharmaceuticals pentru export, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca produsele sale au provocat moartea a zeci de copii in Gambia. India testeaza mostre de sirop…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat cetațenia rusa avertizorului de integritate si subcontractor al serviciilor de informatii americane Edward Snowden, refugiat in Rusia din 2013 dupa ce a parasit SUA, la noua ani dupa ce acesta a dat in vileag amploarea operatiunilor secrete de supraveghere…