Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș (CCAJT) a organizat in perioada 27 martie – 27 aprilie concursul online de interpretare vocala „Din Banat la noi acasa", in mediul online, din cauza pandemiei de coronavrius. Din peste 60 de competitori au fost desemnați caștigatorii. La concurs au participat 64 de competitori. Competiția online de ...