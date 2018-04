Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii egipteni au descoperit un altar antic si un bust reprezentand un imparat roman in sudul Egiptului, au anuntat autoritatile duminica, potrivit DPA. Altarul zeului Osiris-Ptah Neb, datand din perioada celei de-a 25-a dinastii, a fost gasit in complexul de temple din Karnak, aflat in orasul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu cu MAI ale chestorului principal de politie Nicolae Gheorghe, fost sef al Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI), informeaza Administratia Prezidentiala. La inceputul lunii februarie a anului…

- Un roman stabilit la Londra, Daniel Vicențiu Galiș, s-a gandit sa faca o fapta buna și a ajutat cu cerșetor londonez cu o suma de bani. Tanarul a povestit pe Facebook ca dupa ce i-a dat banii s-a gandit sa-l urmareasca ca sa vada daca, intr-adevar, ișia ia ceva de mancare. Mare i-a fost…

- Ambele mumii au fost descoperite in Gebelein, un oraș din sudul Egiptului de Sus, in niște morminte rudimentare, aflandu-se insa intr-o stare buna de conservare datorita salinitații crescute și a ariditații deșertului.

- Seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Leszek Surawski, a fost primit, marti, la Bucuresti, de omologul sau roman, generalul Nicolae Ciuca, dar si de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale,…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Uriasa statuie a lui Ramses al II-lea a fost plasata in fata viitorului Mare Muzeu al Egiptului, care este in plin proces de constructie. Colosul, care cantareste 83 de tone, a fost cioplit acum mai bine de 3 mii de ani.