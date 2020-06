Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Serviciului d eInformatii Externe (SIE) Catalin Harnagea s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu, fiind al doilea fost sef SIE care intra in partid dupa ce in urma cu doua zile Teodor Melescanu a optat pentru aceasta formatiune.

- Dupa deputații Grațiela Gavrilescu și Alexandru Baișanu și senatorul Teodor Meleșcanu, in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) s-a inscris miercuri un alt parlamentar: fostul lider județean PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, s-a inscris in PPU-sl și devine astfel al patrulea parlamentar al…

- Teodor Meleșcanu a anunțat marți ca s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste, proiectul politic al lui Dan Voiculescu. Anunțul vine la doua luni dupa ce Meleșcanu și-a dat demisia din Forța Naționala, partidul al carui președinte era, pentru a-și ”dedica toata energia și experiența”…