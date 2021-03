Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Navalnii precizeaza, in…

- Un doctor de top din spitalul rus în care opozantul Alexei Navalnîi a fost tratat imediat dupa otravirea sa vara trecuta a murit, a spus spitalul joi, relateaza CNN. Sergei Maximishin, care era medicul șef adjunct al Spitalului de Urgența din Omsk, a murit ”subit” la vârsta…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Un weekend de demonstrații împotriva liderului rus Vladimir Putin, declanșate de arestarea disidentului Alexei Navalnîi, l-a pus pe președintele rus într-o poziție neobișnuita, potrivit mai multor diplomați europeni și oficiali din comunitatea de informații citați de Business Insider.Dintr-odata,…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joi o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al presedintelui…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut duminica autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters, arata Agerpres. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova.…

- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Anunțul privind revenirea in Rusia vine dupa cinci luni de la otravirea sa. In august 2019, opozantul rus a fost transferat intr-un spital din Germania, țara in care a ramas pana in prezent. In mesajul postat pe Instagram, Navalnii a anunțat ca este complet refacut si ca este timpul sa se intoarca in…