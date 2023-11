Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a salutat sambata eliberarea unui al doilea grup de ostatici de catre Hamas, in randul carora sunt si patru germano-israelieni, exprimandu-si "usurarea" intr-o postare pe X (fostul Twitter), transmite AFP, citat de Agerpres.Vineri, patru ostatici germano-israelieni…

- Qatarul a anuntat ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum si 39 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene.

- Breaking! Qatarul anunta ca sambata seara vor mai fi eliberati 20 de ostatici din Gaza si 39 de detinuti palestinieniQatarul a anuntat sambata seara ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum…

- Au fost eliberați primii ostatici israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza de teroriștii Hamas de peste o luna. Anunțul a fost facut vineri de premierul israelian Bejamin Netanyahu. Sursa articolului: HAMAS a eliberat primii ostatici din Gaza – 13 israelieni, femei și copii, și 12 thailandezi au ajuns…

- Premierul thailandez Srettha Thavisin anunta vineri ca 12 thailandezi tinuti ostatici de Hamas in Fasia Gaza au fost eliberati, relateaza BBC News.Oficiali thailandezi de la ambasada se afla ”pe drum pentru a-i prelua”, anunta el, potrivit news.ro. Srettha Thavisin nu precizeaza locul in care…

- Dupa aproape sapte saptamani de razboi, vin si vesti bune din Fasia Gaza. 13 femei si copii, tinuti ostatici de Hamas, vor fi eliberati astazi, la ora 16. Cu o zi mai tarziu insa decat se anuntase initial. Armistitiul dintre cele doua tabere a intrat in vigoare vineri dimineata si pare sa fie respectat…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Acord revoluționar in conflictul dintre Israel și Hamas! O pauza umanitara de patru zile va permite eliberarea a cel puțin 50 de ostatici, femei și copii, ținuți in Gaza, a declarat miercuri negociatorul cheie Qatar. Acordul, care s-a bazat pe aprobarea cabinetului israelian, marcheaza un pas major…