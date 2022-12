Un presupus agent rus, acuzat de implicare in tentative de interferenta in alegerile americane din 2020, a fost inculpat miercuri in Statele Unite(SUA) de frauda si spalare de bani in legatura cu achizitionarea unor apartamente de lux in California, scrie AFP. „Acest complice al Kremlinului a fost sanctionat pentru ca a incercat sa otraveasca democratia, a aratat ca era dispus si capabil sa exploateze sistemul bancar in scopurile sale ilicite”, a declarat procurorul federal din Brooklyn, Breon Peace. Potrivit justitiei americane, Andrii Derkach si-a ascuns identitatea atunci cand a cumparat in…