Un actor faimos britanic a refuzat călătoria cu Titan ca fiind nesigură Actorul britanic, Ross Kemp a refuzat calatoria cu submarinul „nesigur” de la OceanGate. Acesta ar fi fost dornic sa viziteze Titanicul pentru un documentar aniversar, dar proiectul a fost abandonat din cauza problemelor de siguranța. Actorul Ross Kemp a refuzat o invitație de a se imbarca intr-un submersibil operat de OceanGate pentru a explora epava Titanicului din motive de siguranța. Fosta vedeta de la EastEnders, in varsta de 58 de ani, s-a spus ca ar fi dorit sa participe la un moment dat la o calatorie anul trecut pentru un documentar despre scufundarea navei de pasageri. Actorul britanic… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

