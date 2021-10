Stiri pe aceeasi tema

- Un dansator de la legendarul teatru rus Bolsoi a murit intr-un accident survenit sambata pe scena in cursul unui spectacol de opera, a anuntat compania din Moscova, scrie AFP, potrivit stiri.tvr.ro. „Spectacolul a fost imediat oprit, iar publicul a fost rugat sa paraseasca locul”, a declarat Bolsoi…

- Un artist in varsta de 37 de ani al celebrului teatru rusesc Balșoi a murit pe scena, sambata, informeaza BBC. Este vorba despre un accident ce a avut loc in timp ce se schimbau decorurile in cadrul unui...

- Un dansator de la legendarul teatru rus Bolsoi a murit intr-un accident survenit sambata pe scena in cursul unui spectacol de opera, a anuntat compania din Moscova, scrie Agerpres, care citeaza AFP. Accidentul s-a produs in timpul unei schimbari de decor in Sadko, o opera din secolul al XIX-lea compusa…

- Un puști de 19 ani, care era cunoscut pentru postarile sale pe TikTok, a refuzat sa opreasca la semnalele poliției care il urmarea. Gabriel Salazar gonea pe autostrada, la volanul bolidului sau, cand a pierdut controlul mașinii.

- BREBU – Tanarul și-a pierdut viața in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 58, in zona comunei Brebu. Au intervenit pompierii reșițeni, polițiștii de la Rutiera și un echipaj de la Ambulanța. Din pacate, echipajul Ambulanței nu a mai putut face nimic și l-a declarat decedat…

- La data de 11 august ac, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri au fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenești, care a avut loc pe raza satului Sirca. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un tanar din com. Baltati, in timp ce ar fi condus un auto…

- Un motociclist in varsta de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de un alt concurent in timpul unei curse organizate pe circuitul MotorLand Aragon din Spania, in cadrul European Talent Cup, informeaza The Guardian.

- Un grav accident de circulație petrecut in aceasta dimineața pe DN 79, intre localitațile aradene Șimand și Zimandu Nou, s-a soldat cu moartea unui tanar motociclist din Timișoara, care avea 34 de ani. „In aceasta dimineața, in jurul orei 10.30, s-a produs un accident rutier grav pe DN 79, in afara…