Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022 au fost afișate astazi, 27 iunie 2022. Rezultatele sunt disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii. Conform datelor publicate pe platforma online, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a reușit performanța…

- PERFORMANȚA: TOȚI candidații de la Colegiul Militar din Alba Iulia au promovat examenul de Bacalaureat 2022 PERFORMANȚA: TOȚI candidații de la Colegiul Militar din Alba Iulia au promovat examenul de Bacalaureat 2022 Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022 au fost afișate luni, 27 iunie.…

- Patru elevi din județul Mureș au obținut media maxima, 10, la Evaluarea Naționala 2022, a informat joi, 23 iunie, pagina web www.evaluare.edu.ro. Potrivit sursei citate, cei patru elevi cu media maxima, 10, provin de la Școala Gimnaziala "Romulus Guga" Targu Mureș, Colegiul Național "Alexandru Papiu…

- Funcționarii din Primaria Constanța s-au gandit, ca pe perioada estivala de varf, adica intre 1 iulie și 28 august, sa gaseasca o modalitate inedita de a promova cultura și turismul local. Așa ca, in aceasta perioada, va fi instituita de primarie o garda de onoare, zisa Garda Pretoriana, la statuia…

- FOTO| FOTO| Elevii de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej, in vizita la Colegiul Militar din Alba Iulia: Au asistat la un exercitiu demonstrativ de instructie de front FOTO| Elevii de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej, in vizita la Colegiul Militar din Alba Iulia: Au asistat la un exercitiu…

- FOTO: Primele rezultate obținute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia la Spartachiada de la Breaza Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au avut rezultate foarte bune la Olimpiada sportului militar liceal, ce se desfașoara in aceste zile la Colegiul Național Militar „Dimitrie…

- O invațatoare de la Școala Gimnaziala "Romulus Guga" din Targu Mureș este acuzata ca folosește expresii umilitoare in clasa. Edupedu.ro a publicat joi, 21 aprilie, inregistrari primite in acest sens de la un parintele unui copil din clasa a III-a de la respectiva școala. "Inregistrarile audio releva…

- Eduard Pițu, elev in clasa a VI-a C la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, a reușit performanța de a aduce acasa doua medalii de argint la olimpiadele naționale de Matematica și Fizica din acest an. „Vești foarte bune au sosit și de la Olimpiada naționala de matematica de la Constanța: Eduard…