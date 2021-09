Umilința de la Șabla: Suntem tot mai singuri! ”Nici bulgarii nu mai cumpara F-16! Ia-le tu, Ciuca, pe toate” titram ”lovitura” din 24 august. Atunci cand dezvaluiam ca, dupa ce a tot jucat ”alba – neagra” cu promisiunea de a cumpara alte opt avioane F-16 second hand de la armata americana, Guvernul de la Sofia s-a razgandit brusc. Astfel ca premierul interimar al […] The post Umilința de la Șabla: Suntem tot mai singuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

