Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, marti, ca institutia se va implica activ in proiectele in care are expertiza si capacitate de reactie prompta, asa cum este si noua Unitate de Suport…

- In Unitatea de Suport Medical COVID-19, amenajata in Sala polivalenta din campusul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș au fost internați primii doi pacienți infectați cu noul coronavirus, aceștia avand o stare critica. Decizia ca in unitatea…

- Noua Unitate de Suport Medical COVID-19, construita in timpul starii de urgenta prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures, primeste, incepand de luni, primii 10 pacienti infectati cu SARS-CoV-2, proveniti…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a efectuat joi, 30 iulie, o vizita la unitatea de suport pentru pacienții cu COVID-19 din incinta Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș. ,,Avand in vedere creșterea cazurilor…

- O adresa primita de la Centrul de Cercetari Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF), din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Tirgu Mureș, anunța Spitalul Clinic Județean Mureș ca din 20 iulie incepand nu mai realizeaza testare pentru Covid-19…

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi il felicita pe prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș, care astazi, 22 iunie, iși sarbatorește ziua de naștere. Cu acest prilej deosebit, ii transmitem rectorului…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș pornește specializari noi incepand cu anul universitar 2020-2021. Noutațile sunt in special la inginerie, la facultatea de litere, la economie și drept. Rectorul UMFST, Leonard Azamfirei: Avem multe specializari…

- Biroul de presa al Administrației Prezidențiale a transmis presei un set de fotografii realizate sambata, 9 mai, cu ocazia vizitei președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la Unitatea de suport medical COVID-19 construita in incinta salii de sport a Universitații de Farmacie, Medicina, Științe și Tehnologie…