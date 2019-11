Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca la Ministerul Muncii nu a fost gasit un studiu de impact care sa stea la baza proiectului de hotarare privind cresterea valorii salariului minim pe economie, seful Guvernului afirmand ca majorarea afecteaza companiile care sunt nevoite sa creasca si alte salarii…

- 'Am declansat un calendar de consultari, iau in calcul orice propuneri, pentru ca vin de la oameni care lucreaza direct in domeniu, calendarul orientativ este un prim punct de vedere pana la sfarsitul anului. Ramane sa ma consult cu colegul meu de la Finante, cu care trebuie sa ma corelez in ceea…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale trebuie sa evacueze sediul in care functioneaza in termen de 60 de zile, in urma unei solicitari din partea Ministerului de Interne si poate ajunge in situatia ca, de la inceputul anului viitor, sa nu mai aiba nicio optiune de functionare, a declarat joi, intr-o…

- Ministrul desemnat pentru Munca i-a intrebat pe parlamentarii PSD de ce anume nu au propus o majorare mai mare a salariului minim decat cea prevazuta in proiectul publicat recent de Ministerul Muncii din cadrul guvernarii PSD. 'Am vazut proiectul dumneavoastra. Intrebarea mea este cum ati ajuns aceasta…

- Ministerul Muncii a publicat pe site-ul sau, in dezbatere publica, proiectul hotararii de guvern care prevede cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, masura anuntata inca de marti de ministrul demis al Muncii, Marius Budai.

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…

- Comisia Nationala de Prognoza a propus, prin Consiliul de Programare Economica, cresterea in continuare a salariului minim pe economie, etapizat, pana spre sfarsitul anului viitor, prima majorare fiind programata pentru data de 1 octombrie 2019.