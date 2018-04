Stiri pe aceeasi tema

- SGU Ploiesti e in paragina! Si n-o spunem noi, ci aspectul dezolant pe care il are Bulevardul Castanilor in plin sezon de promenada. Lucrurile stau, insa, la fel de prost si in cartiere. Bancile de pe Bd. Independentei sunt acoperite de gainat, in timp ce ploiestenii se uita lung la ele si isi vad de…

- Este usor sa stai la un birou in fata unui laptop si sa emiti din postura de asa-zis jurnalist tot felul de critici sau atacuri la adresa celor care se straduiesc sa prezinte un adevar din toate unghiurile posibile, asa cum este si cazul Ghita. In opinia presedintelui Coalitiei romanilor din SUA, tot…

- Postul, intre detoxifiere și autopenitența. Psihologul Libertatea explica diferențele dintre motivele care fac oamenii sa renunța la carne, lactate, branzeturi și oua inainte de Paște. Postul pentru sanatate Postul pentru sanatate este un fel de dieta, un regim temporar, care are rol de disciplinare…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat dispoziție ca toți miniștrii cabinetului Viorica Dancila sa renunțe la protecția SPP . Motivul? Fara a aduce dovezi in clar, domnului Dragnea i s-a nazarit ca PSD este spionat și ”penetrat” de ofițerii Serviciului de Protecție și Paza. Renunțarea intregului Guvern al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- In „Pororoca“, film care a avut premiera pe 19 ianuarie, talentatul actor face un rol de excepție, care arata cat de greu este uneori sa fii parinte. Pentru rol, Bogdan Dumitrache a slabit 10 kg. Iar pentru prestația sa actoriceasca, Bogdan a și fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor la…