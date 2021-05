Actualul sef al statului francez Emmanuel Macron si lidera extremei drepte Marine Le Pen sunt cei doi potentiali finalisti pentru alegerile prezidentiale din 2022, indica un sondaj de opinie realizat de Harris Interactive si publicat miercuri de revista Challenges, potrivit AFP.

In turul doi, presedintele francez in exercitiu ar obtine 53% din voturi, in timp ce lidera partidului Adunarea Nationala 47% din voturi. In alegerile prezidentiale din 2017, Macron a inregistrat un scor de 66,1% din sufragii, iar Marine Le Pen 33,9%, scrie Agerpres.ro.

Sondajul mai arata ca 61% dintre…