- Aproximativ 40 de spitale din București incep marti imunizarea pacientilor internati atat in spitalizarea continua, cat si in cea de zi. Aceștia vor primi un singur tip de vaccin anti-COVID pentru a simplifica procedura. “Am avut recomandarea de a primi un singur tip de vaccin pe spital, astfel incat…

- In mijlocul catastrofei COVID din India, unii pacienți care nu iși gasesc locuri in spitale ajung in facilitați improvizate special pentru pandemie, precum centrul de ingrijire Sardar Patel, de la marginea capitalei New Delhi. Doar ca ingrijirea este minima, medicamentele lipsesc, iar pacienții mor…

- „Tocmai am avut o intalnire cu Secretariatului de Stat pentru culte și reprezentanți ai cultelor din Romania in care s-a discutat despre accesul pacienților internați cu COVID-19 la asistența religioasa și despre modificarea protocolului de inmormantare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2.

- Medicul Carmen Dorobaț spune ca eliminarea unor restricții anti-COVID-19 la slujbele din perioada pascala și in Noaptea de Inviere este binevenita, cu condiția respectarii regulilor de protecție deja cunoscute.„Daca s-a ajuns la un consens intre reprezentanții cultelor și Ministerul Sanatații cu o…

- Doi pacienti cu COVID au murit la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova in sectorul in care sunt izolati cei suspecti sau confirmati cu COVID, in timp ce asteptau eliberarea unui loc la Terapie Intensiva. DSP Dolj verifica cele doua cazuri, potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta Craiova,…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, ale pacientilor cu COVID-19, duc la…

- Conform unor cifre date publicitații de G4media, principala unitate medicala din Cluj-Napoca are un procent de vindecare de aproape 99% în rândul bolnavilor de COVID-19. De la începutul pandemiei, 9780 de pacienți au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Spitalul Parhon din Iași raporteaza ca incidența cazurilor de COVID-19 in randul pacienților care au nevoie de dializa a scazut cu 90% dupa ce jumatate dintre pacienți s-au vaccinat. Daca la testarea obligatorie la doua saptamani erau depistate de fiecare data 20, chiar 25 de cazuri, in ultimele doua…