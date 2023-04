Ultimul din procurorii de la Nurnberg a decedat la 103 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Ferencz, ultimul din procurorii de la Nurnberg, a decedat la varsta de 103 de ani, dupa o viata dedicata justitiei internationale, a anuntat fiul sau sambata, informeaza duminica AFP și Agerpres.

- Benjamin Ferencz, ultimul procuror supravietuitor al proceselor de la Nurnberg din Germania, a murit la varsta de 103 ani. Nascut in Romania, el a fost printre cei care au adus in fața justiției criminalii de razboi naziști dupa al Doilea Razboi Mondial.

- Benjamin Ferencz, ultimul din procurorii de la Nurnberg, a decedat la varsta de 103 de ani, dupa o viata dedicata justitiei internationale, a anuntat fiul sau sambata, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres.Acesta a murit "linistit, in somn","din cauze naturale", vineri seara, intr-o rezidenta…

- Un barbat si o femeie, care au sustras din contul bancar al unui decedat peste 1,3 milioane de lei, au fost trimisi in judecata de procurorii din Bihor. Femeia era functionar al Bancii Transilvania unde defunctul avea contul si a accesat ilegal sistemul informatic. Procurorii din cadrul al Parchetului…

- Un barbat si o femeie, care au sustras din contul bancar al unui decedat peste 1,3 milioane de lei, au fost trimisi in judecata de procurorii din Bihor. Femeia era functionar al Bancii Transilvania unde defunctul avea contul si a accesat ilegal sistemul informatic.Procurorii din cadrul al Parchetului…

- Omul de afaceri Florin Pasatoiu, din Mușetești, județul Gorj, mort intr-un accident rutier, va fi condus miercuri pe ultimul drum. Barbatul și-a pierdut viața la finalul saptamanii trecute, in urma unui accident cu bicicleta. A activat la Universitatea din Craiova și deținea cel mai mare parc de aventura…

- Procuratura raionului Briceni a finisat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința unei femei in varsta de 32 de ani, originara din mun. Edineț, invinuita de trafic de ființe umane. Procurorii au inaintat acuzarea pe faptul ca, invinuita, in luna decembrie a anului…

- Una dintre pacientele operate de medicul cardiolog Dan Tesloianu a declarat pentru Digi 24 ca a fost operata de mai multe ori de doctorul ieșean,iar din cauza dispozitivelor a facut de mai multe ori infecții. Pana acum anchetatorii au stabilit ca medicul care se afla in arest preventiv pentru 30 de…