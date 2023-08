Ultimele transferuri pentru Liga 3 Formațiile prahovene din Liga 3 pregatesc debutul in noul sezon, CS Paulești și CS Blejoi reușind cateva mutari spectaculoase. Astfel, la Paulești a ajuns Nini Popescu, fotbalist cu peste 100 de meciuri in Liga 2, in varsta de 29 de ani, care a ”coborat” in Liga 3 in aceasta vara, dupa ce, la finalul sezonului trecut, a incheiat conturile cu CSC Șelimbar. Nini Popescu a jucat in a doua parte a stagiunii 2022/2023 la CSC Șelimbar, dupa ce a inceput-o in Liga 3. Se desparțea in pauza de iarna de Gloria Bistrița Nasaud, cu care semnase in vara lui 2022. Mijlocașul de 29 de ani a semnat, la acel moment,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

