- La o saptamana dupa ce George Floyd a fost omorat dupa intervenția brutala a unui polițist, mii de americani au protestat violent, in New York, Los Angeles, Minneapolis, Washington și alte orașe, iar totul a degenerat. Zeci de oameni au fost arestați, magazinele au fost distruse, iar Donald Trump a…

- De cinci zile, Statele Unite sunt zguduite de proteste de o amploare fara precedent in ultimii ani, care au pornit de la cazul lui George Floyd, un barbat afro-american care a murit in timp ce era in custodia poliței din Minneapolis. Barbatul de 46 de ani le-a spus in mod repetat polițiștilor care il…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat guvernatorii diverselor state pe care i-a calificat drept ''slabi'' si le-a cerut sa adopte masuri mai dure contra protestatarilor, pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase din SUA, transmit luni Reuters si dpa.In…

- Presedintele american Donald Trump a criticat guvernatorii diverselor state pe care i-a calificat drept ''slabi'' si le-a cerut sa adopte masuri mai dure contra protestatarilor, pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase din SUA, transmit luni Reuters…

- Ciocniri intre manifestanti si politisti zguduie mai multe orase americane - in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintele american Donald…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…