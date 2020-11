Ultimele reparații pe drumurile naționale înaintea sosirii iernii Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu executa, inainte de sosirea iernii, ultimele lucrari pe principalele șosele pe care le are in administrare. Este vorba de DN 66 și DN 67 și variantele cunoscute, care strabat principalele localitați de pe raza județului Gorj. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, in momentul de fața se execute lucrari de reparații, respectiv plombari și asfaltari pe DN 67, intre Targu Jiu și Motru, pe Dealul Bujorascu. Au fost executate asfaltari pe anumite tronsoane, in zona localitații componente Ploștina, de la Motru. Este de precizat ca DN 67 in zona… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul de invatamant, activitati cu tineretul si de catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei a initiat proiectul catehetic “Lumina din Lumina”, care se desfasoara in judetele Dolj si Gorj. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 3 ani, timp in care zeci de preoti din cele doua judete vor implica grupuri…

- Inchiderea celei mai inalte șosele din țara, Transalpina, ii nemulțumește pe cabanierii din zona turistica Ranca, din județul Gorj. Pe fondul inrautațirii condițiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta pana la data de 30 iunie 2021, pe DN 67 C Transalpina, intre localitațile Ranca (Gorj)…

- "Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de duminica, 18 octombrie, ora 10:30, pana la data de 30 iunie 2021, pe DN 67C - Transalpina, pe tronsonul kilometric 34+800 de metri - 59+800 de metri, intre localitatile Ranca - Obarsia Lotrului, judetele…

- Transalpina se inchide de azi, din cauza vremii nefavorabile, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ”Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de astazi, 18 octombrie, ora 10:30, pana la data de 30 iunie 2021, pe…

- Transalpina se inchide de duminica, din cauza vremii nefavorabile, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Pe fondul inrautatirii conditiilor meteorologice, circulatia rutiera a fost intrerupta incepand de astazi, 18 octombrie, ora 10:30, pana la…

- Doliu in Romania. Alin Rosieanu s-a stins. Tanarul politist de doar 21 de ani fusese implicat in urma cu circa trei saptamani intr-un accident rutier. Alin a decedat la Spitalul Judetean Constanta. Alin Roșieanu avea 21 de ani și era pasager in mașina care a intrat intr-un copac, in urma cu doua…

- Doi șoferi din Mehedinți, respectiv Gorj, au ajuns duminica la spital, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier pe Dealul Bujorascu, intre Motru și Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca o tanara, de 21 de ani, din municipiul Drobeta Turnu-Severin, in timp ce…

- Un autovehicul a ars ieri complet pe Dealul Bujorascu, intre Targu Jiu și Motru, pe DN 67 D. Potrivit IPJ Gorj, incendiul a izbucnit ca urmare a unei defecțiuni tehnice. Nu au existat victime, ci doar pagube materiale.