- Ultimii soldati ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol au primit de la Kiev ordinul „sa inceteze sa apere orasul”, a declarat comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, transmite Agerpres, care citeaza AFP.

- Efortul de aparare la Azovstal a incetat. Denis Prokopenko și Sviatoslav Palamar, comandantul și, respectiv, comandantul adjunct al batalionului „Azov", au transmis ca este „in desfașurare" o operațiune in zona acestui obiectiv.„Conducerea militara superioara a ordonat incetarea apararii orașului și…

- Comandantul adjunct Regimentului Azov, capitanul Sviatoslav Palamar, a anunțat ca soții Alla și Vitali Taran au murit intr-unul din buncarele de la oțelaria Azovstal, din Mariupol, orașul-port din estul Ucrainei asediat de trupele ruse incepand cu 1 martie. Cuplul de militari avea un copilaș de doar…

- Dificultatile de comanda si control, precum si performanta slabita a fortelor ruse in razboiul provocat in Ucraina a atras numerosi comandanti rusi pe campul de lupta, a anuntat Ministerul britanic al Apararii in ultimul sau raport zilnic. Se estimeaza ca cel putin sapte generali rusi au fost ucisi…

- Deși Kievul nu a recunoscut asta oficial, orașul Mariupol este sub ocupația forțelor ruse. In prezent orașul este condus de Konstantin Ivașcenko, fost director al combinatului Azovstal, numit primar de forțele de ocupație. In oraș funcționeaza un departament de poliție ai caror angajați provin din republica…

- Aparatorii ucraineni baricadati in uzina Azovstal din Mariupol, continua sa opuna o „rezistenta supraomeneasca” impotriva trupelor ruse care au luat cu asalt fostul combinat siderurgic. Comandantul regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, a declarat ca in interiorul complexului au loc…

- Sviatoslav Palamar, comandantul adjunct al regimentului Azov, o grupare de extrema dreapta integrata Garzii Nationale a Ucrainei, a descris pentru BBC situatia soldatilor si civililor blocati in otelaria Azovstal, ultima reduta a rezistentei ucrainene in Mariupol.

- Comandantul unitații de pușcași marini ucraineni din orașul asediat-port Mariupol i-a scris o scrisoare Papei Francisc, in care ii solicita acestuia sa-i salveze pe oamenii care sunt inca blocați in oraș aflat sub tirul bombardamentelor intense ale rușilor, relateaza CNN . „Sanctitatea Voastra, Papa…