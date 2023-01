Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei doi britanici care au disparut in Ucraina saptamana trecuta a dezvaluit in ultimul sau interviu pericolele pe care el și ceilalți voluntari le infrunta zilnic, scrie Sky News. Christopher Parry nu a mai fost vazut de vineri dimineața dupa ce a plecat spre una dintre cele mai periculoase…

- Presedintele Volodimir Zelenski a spus marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila, insa i-a mentionat pe luptatorii de la Soledar pentru „curajul si fermitatea” cu care apara in continuare orasul pe care Moscova sustine ca este pe punctul de a-l captura. In acelasi timp, Zelenski a avertizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.

- Ministerul rus al apararii a declarat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care adapostesc temporar forțele ucrainene. Ministerul rus al apararii a declarat ca atacul asupra cladirilor din Kramatorsk a fost o razbunare…

- Oamenii din Kiev au mers la serviciu in ajunul Craciunului, vineri (6 ianuarie) la ora locala 11.00 (09.00 GMT), deoarece Kremlinul ordonase ca armistițiul sa inceapa la ora 12.00, fara a preciza la ce fus orar se refera. La Moscova, aceasta ar fi 09:00 GMT. Vineri dimineața – in ajunul Craciunului…

- Autoritatile ruse au inceput sa distruga teatrul ruinat din Mariupol, potrivit unui consilier al primarului ucrainean in exil al orasului, conform BBC. Petro Andriuscenko a acuzat autoritatile de ocupatie ca au incercat sa acopere uciderea a sute de civili atunci cand cladirea a fost bombardata de avioanele…

- Presedintele Volodimir Zelenski a promis in mesajul transmis marti seara catre natiune ca fortele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru" in luptele pentru controlul regiunii Donetk, in timp ce oficialii prorusi instalati acolo au declarat ca fortele ucrainene se deplaseaza cu tancuri catre…