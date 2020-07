ULTIMELE CIFRE OFICIALE! Situția infectării cu COVID 19 - MIERCURI, 29.07.2020 Astazi, 29 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1249;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 683;Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;Numar persoane in carantina la domiciliu: 154;Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 201; Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 27 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus 8 pacienți au fost testați și diagnosticați la… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, 29 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1.249; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 683; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;…

- Astazi, 28 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1222;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 676;Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;Numar…

- Astazi, 27 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1081;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 654;Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;Numar…

- „Astazi, 26 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1156; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 647; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- „Astazi, 25 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1125; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 647; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- „Astazi, 24 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1099; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 631; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 30;…

-  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 727 ((doi dintre pacienții testați și confirmați in alt județ, care s-au regasit in buletinul informativ de ieri, 8 iulie, au fost atribuiți județului in care au fost diagnosticati);  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 684 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…