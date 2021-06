Stiri pe aceeasi tema

- Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile impotriva companiilor rusesti in schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025. "Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat luni seful…

- BUCUREȘTI, 8 mai - Sputnik. Washingtonul nu vrea sa impuna sancțiuni suplimentare Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui SUA, Jen Psaki, in cadrul unui briefing. © Sputnik / Алексей ДружининPutin i-a felicitat pe liderii și cetațenii statelor CSI cu aniversarea a 76-a a…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite asteapta fapte si nu vorbe din partea Rusiei, dupa anuntul Moscovei referitor la inceperea retragerii trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei cu Ucraina si in peninsula Crimeea anexata, informeaza AFP si Reuters. Purtatorul…

- Ambasadorul Statelor Unite la Moscova a anunțat ca se va întoarce la Washington pentru consultari la câteva zile dupa ce guvernul rus i-a recomandat sa paraseasca țara datorita „situației extrem de tensionate” dintre cele doua țari, relateaza The Guardian.Plecarea lui…

- Rusia a anuntat marti ca preconizeaza sa plaseze pe orbita primul modul al unei statii spatiale proprii in 2025, an in care intentioneaza sa inceapa pregatirile pentru a abandona Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza EFE. "Deja se construieste primul modul baza pentru noua statie…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american…

