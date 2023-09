Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol de percuție susținut de trupa Barbarossa și Show aviatic pe Stadionul „Eugen Popescu”, mii de oameni au umplut tribunele. Energici, vibranti, dinamici si cu zambetul pe buze, cand si-au inceput spectacolul de percutie pe ritmuri de samba, membrii trupei Barbarossa au atras ca un magnet publicul.Atmosfera…

- Joi, 14 septembrie, incepand cu ora 18.30, curtea interioara a Cetații de Scaun a Sucevei va gazdui un concert de smooth jazz susținut de Alex Jaxx&Friends. Invitat special va fi Luiza Zan. Evenimentul este organizat de Rotary Club Suceava Cetate, iar accesul se va face pe baza de invitație. Președintele…

- Un inedit concert de pian a fost sustinut in perimetrul Conacului Miclescu, intr-un fost depozit de cartofi Un inedit concert de pian a fost sustinut in perimetrul Conacului Miclescu din localitatea Calinesti din judetul Botosani, cu prilejul ”Concertelor pe Siret” 2023. Concertul s-a desfasurat intr-o…

- NU RATAȚI Festivalul Peștera-Padina, care incepe astazi, ora 18:00, in zona Telecabinei Peștera din Munții Bucegi The post NU RATAȚI Festivalul Peștera-Padina, care incepe astazi, ora 18:00, in zona Telecabinei Peștera din Munții Bucegi first appeared on Partener TV .

- Concertul sustinut de tenorul argentinian Jose Cura alaturi de mezzo-soprana ceha Ester Pavlu, sub bagheta dirijorului catalan David Gimenez Carreras, a incheiat, duminica seara, a doua editie a Festivalului Sounds of Oradea (SO), anunța Agerpres.Sustinerea muzicala a celui de al patrulea eveniment…

- Pregatirile pentru concertul ”Pan-flute Sympho Rock”, care se va desfașura pe 18 iunie, ora 18:00 la Teatrul Verde din capitala sint le ultima suta de metri. Artiștii se pregatesc asiduu pentru concert și iși așteapta spectatorul. ”Incep ultimele pregatiri pentru concertul Rock Symphony de la Teatrul…

- Doi dintre artistii care au sustinut un concert pe stadionul "Constantina Dita" din municipiul Targu Jiu, in data de 10 iunie, in cadrul ceremoniilor de premiere a absolventilor de gimnaziu si licee din oras, au fost amendati de catre jandarmii gorjeni pentru injurii adresate participantilor, a informat,…

