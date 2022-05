ISU Harghita: Buletin informativ - 23.05.2022

BULETIN INFORMATIV 25 de interventii ale pompierilor salvatori, in acest weekendIn acest sfarsit de saptamana 20 22.05.2022 , pompierii militari harghiteni au gestionat 25 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in 18 solicitari.Echipajele… [citeste mai departe]