ISU Bihor: Buletin de presa - 09.08.2021

BULETIN DE PRESASase incendii produse in aproximativ trei ore, in judetul Bihor Duminica, 8 august a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" au actionat pentru stingerea unui numar de sase incendii de vegetatie uscata produse in circa… [citeste mai departe]