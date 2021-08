Din pacate, o veste de ultima ora venita din direcția Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR) anunța ca problema la glezna care continua sa ii faca probleme Larisei Iordache o impiedica pe gimnasta in varsta de 25 de ani sa intre in competiția in care spera la o medalie olimpica. ”Fara Larisa Iordache in finala […] The post ULTIMA ORA! Veste trista despre Larisa Iordache, inaintea finalei olimpice de la barna first appeared on Ziarul National .