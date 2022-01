Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de COVID-19 inregistrate in Danemarca de la inceputul pandemiei a depasit pragul de un milion, conform datelor publicate miercuri, relateaza dpa. Institutul National de Sanatate (SSI) a raportat 24.343 de noi infectari in 24 de ore. Aceasta cifra include 22.729 de noi cazuri…

- Astazi, 22 decembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 24297 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23229 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 19 decembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 24270Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23186Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 847Numar…

- Astazi, 07 decembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 24054Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22840Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 830Numar…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat doar 803 cazuri noi de COVID-19 și 54 de decese. Conform datelor de luni dimineața de la CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 803 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 54 de decese. Informațiile vor fi…

- Astazi, 27 noiembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23895Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22288Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 812Numar…

- Astazi, 25 noiembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23835Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22079Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 805Numar…

- Astazi, 11 noiembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23026 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:19867 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…