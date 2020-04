Stiri pe aceeasi tema

- Deces nr. 352 Barbat, 64 ani din judetul Arad. Data internarii: 08.04.2020 – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad – sectie gastroenterologie; pe 10. 04.2020 este transferat la ATI. Data recoltare: 11.04.2020 Data rezultatului: 11.04.2020. Data deces: 14.04.2020. Antecedente: AVC hemoragic, hemiplegie…

- Un ambulantier de 53 de ani, din Suceava, a murit marți de Covid 19, si devine astfel primul caz de deces in randul personalului medical, in urma infectarii la munca cu noul coronavirus, conform Ministerului Sanatatii.

- Un ambulanțier de la Stația Suceava a Serviciului de Ambulanța Județean a murit, marți, din cauza infecției cu coronavirus, a anunțat Antena3. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa doua saptamani s-a simțit rau și a plecat...

- Au fost inregistrate 133 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 123 Barbat, 66 ani, jud. Bistrița Nasaud. Internat in 28.03.2020 in SJU Bistrita-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 in aceiași zi, confirmat pe data de 29.03.2020. Data decesului: 03.04.2020.…

- Un cadru medical din Constanța, care a mers la munca, deși fusese confirmat cu coronavirus, este cercetat penal de procurori. „Ancheta vizeaza sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penala din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale in urma aparitiei in presa in data de 11.03.2020 a informatiei…

- Au fost inregistrate 90 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 87 Barbat, 77 ani din jud. Bistrița Nasaud. Internat din 22.03.2020 in SJU Bistrița – Secția Boli Interne, cu diagnosticul: BPOC acutizat, Cardiomiopatie dilatativa, Cardiopatie Ischemica Cronica,…

- Conform datelor furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica, in Romania a fost inregistrat cel de-al 47 lea deces. Este The post Inca o persoana confirmata cu coronavirus a murit – un barbat de 77 de ani, din judetul Hunedoara appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Au fost inregistrate 22 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Inca patru decese au fost confirmate joi seara pe teritoriul Romaniei. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București…