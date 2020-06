Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune importnata a politiei era in curs vineri la Glasgow, in Scotia, mai multe strazi din centrul oratului au fost izolate, iar serviciile de salvare au fost mobilizate, a anuntat pe Twitter politia din oras. Cel putin sase raniti au fost condusi la spital, a anuntat politia scotiana. Presa…

- Un atac cu un cutit s-a produs in centrul orasului Glasgow vineri dupa-amiaza. Informatiile initiale arata ca 3 persoane au fost injunghiate si au murit intr-o scara a unui hotel din centrul orasului Glasgow, relateaza BBC.

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Nordfriedhof din Munchen. Un autoturism…

- In urma cu puțin timp, lucratorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea au fost solicitați in zona Garii Focșani, in spate la Vinexport, pentru a lichida un incendiu. Ajunși la fața locului, pompierii au descoperit ca sursa incendiului sunt niște…

- Un grup de necunoscuti au injunghiat patru trecatori in orasul german Hanau, marti seara tarziu, a anuntat politia. Atacatorii au fugit dupa incident, a precizat politia intr-un comunicat. Informatiile initiale indica faptul ca victimele atacului sunt persoane care se aflau, separat, in centrul orasului,…

- A fost alerta in centrul orașului Ploiești, duminica, dupa ce cinci persoane confirmate cu coronavirus nu au ramas acasa, ci au ieșit in strada. Cei cinci au fost duși de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase.Intervenție in forma a autoritaților in centrul orașului Ploiești, un echipaj de poliție…