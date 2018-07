Stiri pe aceeasi tema

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters, preluata de agerpres. "Au decapitat brutal…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- Cel puțin 11 militanți din gruparea Statul Islamic (IS) au fost uciși dupa ce forțele coaliției conduse de SUA și NATO au lansat atacuri aeriene in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, conform unei declarații oficiale emisa luni.

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii s-au…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…

- Militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic au decapitat trei frati, toti specializati in domeniul medical, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a spus luni un oficial, potrivit Reuters. Attaullah…

- Qari Hekman a fost ucis joi dupa-amiaza in cartierul Daz Aab, in provincia afgana Jowzjan (in nord), a precizat Hanif Rezai, purtatorul de cuvantul al armatei afgane. El a mai spus ca Mawlavi Habib Ur Rahman a fost numit succesor al lui Hekman, in nordul tarii. Gruparea militanta…