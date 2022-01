Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat oficial vineri doua noi tratamente impotriva bolii COVID-19 - baricitinib, dezvoltat de Eli Lilly, si anticorpii monoclonali de la GlaxoSmithKline si Vir Biotechnology -, in cazuri foarte precise, transmit AFP si Reuters.

- Vaccinul anti-covid produs de Pfizer pierde teren in fața unui alt ser. Ultimele studii arata ca cel mai eficient vaccin anti-covid este Johnson & Johnson. O analiza realizata in Africa de Sud arata ca dupra-rapelul cu vaccinul in doza unica de la Johnson & Johnson a crescut cu peste 20% protecția impotriva…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut joi, 16 decembrie, o serie de recomandari provizorii privind schemele de vaccinare ”mix-and-match”, care presupun amestecarea și potrivirea diferitelor tipuri de vaccinuri impotriva coronavirusului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Specialiștii OMS…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni lansarea unui program care prevede furnizarea de medicamente impotriva cancerului pentru copiii din tarile sarace, relateaza dpa. OMS si Spitalul de Copii St Jude din Memphis sunt initiatorii acestui program, conceput pentru a ajuta tinerii…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca dozele de supra-rapel ("booster") ale vaccinurilor anti-COVID-19 pot fi administrate cel mai devreme la trei luni dupa finalizarea schemei initiale de vaccinare cu doua doze, in contextul ingrijorarilor extreme provocate de cresterea numarului…

- Tratamentul cu anticorpi COVID-19 al Regeneron Pharmaceuticals și alte medicamente similare ar putea fi mai puțin eficiente impotriva noii variante a coronavirusului Omicron, a declarat marți compania, citata de Reuters. Producatorul de medicamente a precizat ca sunt in curs de desfașurare analize suplimentare…

- Ungaria va primi tehnologia și patentul pentru a produce vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V intr-o uzina maghiara in prezent in construcție, dupa cum a declarat ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto. Vaccinul Sputnik V, utilizat pe scara larga in Rusia și aprobat in alte peste 70 de țari,…