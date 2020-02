Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, in cadrul unui live pe facebook a dezvaluit alaturi de mama Alexandrei Maceșanu ca exista o fotografie in care este apare chiar Alexandra. Teodora Maceșanu și-a recunoscut fata și e convinsa ca nu este vorba de o facatura.

- Alexandru Cumpanașu a anunțat, pe contul sau de pe rețeaua de socializare ca a depus o noua plangere penala, de aceasta data impotriva medicului care a emis actul constatator de deces al nepoatei sale, Alexandra, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dinca susține ca a rapit-o, violat-o și ucis-o."Am…

- Duminica, 26 ianuarie, Alexandru Cumpanasu a facut publica scrisoarea pe care familia sa ar fi primit-o in cutia postala de la nimeni altul decat Gheorghe Dinca. Apoi, s-a aflat ca si familia Luizei a primit una, semnata tot cu numele "monstrului din Caracal". Dupa aceste dezvaluiri, contactata de jurnalisti,…

- Alexandru Cumpanasu arunca bomba in cazul Caracal si sustine ca Gheorghe Dinca le-a scris parinților Alexandrei Maceșanu. In cadrul unui live pe pagina lui de Facebook vorbeste despre presupusa scrisoare a criminalului din Caracal catre fetei.„Familiei Maceșanu. Nu doresc sa va fac suferința…

- Trei foi de caiet mic de matematica scrise cu pixul, de mana. Aceasta este scrisoarea pe care Gheorghe Dinca le-a trimis-o parintilor victimei sale. Le cere sa aiba incredere in anchetatori, ii asigura ca dosarul e „beton”, dar uita sa le ceara iertare. Scrisoarea pe care Dinca a datat-o „14 ianuarie”…

- In ziua in care Gheorghe Dinca a fost acuzat de o noua fapta odioasa, iar rezultatele de la FBI au fost comunicate, o alta informatie zguduie cazul Caracal! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre rapirile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu. Avocatul…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.