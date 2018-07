Stiri pe aceeasi tema

- Individul, care a impuscat mortal o femeie, a luat mai multi ostatici si s-a baricadat in incinta unui magazin din Los Angeles, a fost arestat de politie dupa un asediu de aproximativ trei ore, au anuntat autoritatile americane, potrivit cotidianului The New York Times.

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…

- O femeie a fost ranita grav, din greseala, de catre sotul sau.Incidentul grav a avut loc in comuna Catcau, judetul Cluj. Barbatul taia iarba din curte cu motocositoarea, iar femeia a vrut sa ii deschida poarta de la gradina. Doar ca barbatul s a intors brusc si a ranit o pe femeie in zona picioarelor…