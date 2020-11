Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 5 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.Va prezentam textul integral al cererii: București, 5 noiembrie 2020 Domnului Ion-Marcel CIOLACUPreședintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 4 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.Va prezentam textul integral al cererii: București,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 4 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala.Va prezentam textul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 2 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 295 2004 privind regimul armelor si al munitiilor.Va prezentam textul integral al cererii:Bucuresti, 2 noiembrie 2020Domnului Robert Marius CAZANCIUCVicepresedinte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 2 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.Va prezentam textul integral al cererii: București, 2 noiembrie 2020 Domnului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 octombrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016.Va prezentam textul integral…

- Bucuresti, 14 oct /Agerpres/ - Hotararea de guvern prin care a fost stabilita data alegerilor parlamentare pentru 6 decembrie, desi emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis marti, 15 septembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.Va prezentam textul integral al cererii:Bucuresti, 15 septembrie 2020Domnului Robert Marius CAZANCIUCVicepresedinte al SenatuluiIn…