- In urma cu puțin timp, la Buzau au mai fost confirmate 4 cazuri de infectare cu Covid 19. Persoanele fac parte din contacții direcți ai cazului nr 21 (cartierul Poșta) Trei dintre aceștia (doi minori si un adult) vor fi transportați la Spitalul V. Babeș din București, iar un adult va fi dus la Spitalul…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau. Este vorba despre o tanara, insarcinata, aflata intr-un centru de carantina din stațiunea Monteoru, și de o alta femeie, in varsta de 68 de ani, din municipiul Buzau, internata la Spitalul Garlași. Astfel, numarul…

- „Nerespectarea prevederilor Ordonanțelor Militare atrage grave repercusiuni asupra sanatații populației! Probele recoltate contacților direcți ai celui de-al 21-lea buzoian confirmat cu noul Coronavirus, confirmat pe 1 mai a.c., au fost testate, iar rezultatele obținute sunt pozitive in cazul a 19 persoane…

- Deși in contextul actual, generat de raspandirea Covid-19, jandarmii executa zilnic misiuni de escortare a convoaielor auto care tranziteaza județul Alba, aceștia au fost puși, astazi, in situația de a opri și verifica un convoi format din… 5 atelaje hipo, dupa ce acestea parcursesera peste 100 de kilometri.…

- Jandarmeria Alba a anunțat ca un convoi format din 5 caruțe, din care faceau parte 13 cetațeni de etnie roma, printre care și minori, care tranzita județul nostru, din Cluj avand destinația Sebeș a fost oprit și verificat de o patrula de jandarmi, in Aiud. Deși in contextul actual generat de raspandirea…

- In Romania sunt la aceasta ora 217 de cazuri de infectare cu noul Covid-19, cei mai mulți fiind in București. 16 dintre cei infectati s-au vindecat. Ziua de ieri a fost marcata si de doua episoade cat se poate de serioase. 22 doctori si pacienti de la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota, ale caror teste…

- Pana astazi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 68 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 68 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Primarul Capitalei a anunțat ca intenționeaza sa propuna inchiderea zonelor de tip food court din mall-uri și centre comerciale, precum și a locurilor de joaca pentru copii. Masura are ca scop limitarea riscului de extindere a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus.