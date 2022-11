ULTIMA ORĂ! FOTO! RAZIE de amploare, în Panciu și în comunele limitrofe! In intervalul 19.00-22.00, polițiștii au desfașurat o acțiune de amploare, tip RAZIE, in Panciu și in comunele limitrofe ( Fitionesti, Movilita, Straoane și Țifești). Obiectivele acțiunii au fost prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool, substanțelor psihoactive și a vitezei neregulamentare, combaterea ilegalitaților pe linia transportului și depozitarii materialului lemnos, identificarea și prinderea persoanelor […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! RAZIE de amploare, in Panciu și in comunele limitrofe! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

