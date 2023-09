Stiri pe aceeasi tema

- Explozia s-a produs la parterul unui bloc de strada Iazului, Sibiu.ISU Sibiu intervine de urgența la locul incendiului. Conform presei locale, la fața locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, autoscara, o ATPVM, doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic. Conform pompierilor, situația…

- UPDATE: Doua persoane au fost gasite decedate in apartamentul unde s-a produs explozia de duminica dimineața. ”Pompierii au reusit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In continuare se desfasoara operatiuni de cautare-salvare in interiorul apartamentului.…

- S-a dat alarma in Sibiu, unde a izbucnit un incendiu de proporții intr-un bloc din oraș. Zeci de persoane au fost evacuate, dupa ce a avut loc o explozie puternica, urmata de incendiu. Salvatorii au sosit la fața locului! Explozie puternica intr-un bloc din Sibiu O explozie puternica a avut loc intr-un…

- O explozie s-a produs duminica dimineata, 24 septembrie, intr-un apartament situat la parterul unui bloc din Sibiu. Deflagrația a fost urmata de un incendiu, care se manifesta cu degajari mari de fum, iar pompierii incearca sa intre in apartament, pentru a vedea daca sunt victime, potrivit ISU Sibiu,…

- ISU Sibiu intervine de urgența pe o strada din Sibiu, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu la un apartament. Au fost evacuate aproximativ 20 de persoane din imobil. ISU Sibiu intervine pe strada Iazului din municipiul Sibiu unde a avut loc o explozie urmata de incendiu la un apartament.…

- ISU Sibiu intervine de urgenta pe strada Iazului din municipiul Sibiu unde, a avut loc o explozie urmata de de incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc. Potrivit ISU Sibiu, la fata locului sunt mobilizate: doua autospeciale de stingere O autoscara O ATPVM Doua echipaje SMURD dintre care…

- A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la primele ore ale zilei de joi, ca urmare a unei explozii la o magistrala de gaze, in localitatea Calimanești, din județul Vrancea. Deflagrația a fost urmata de un incendiu. Patru oameni au pierit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Departamentul pentru…

- O tragedie fara margini a avut loc la Calimanești, județul Vrancea, acolo unde in cursul nopții de miercuri spre joi, a avut loc o explozie, urmata de un incendiu devastator la o magistrala de gaz. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost alertat și a intervenit de urgența pentru…