- Tensiunile se țin lanț in Israel, acolo unde au loc tot mai multe evenimente periculoase, survenite dupa izbucnirea atacurilor inițiate de HAMAS. In cursul zilei de astazi au avut loc alerte de bombardament, chiar pe aeroportul unde a aterizat premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Cum a decurs vizita…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Tanase Stamule: Ciolacu vrea sa alunge oamenii saraci din centrele marilor orașelor ale Romaniei In urma recomandarilor venite de la consilierii comuniști, premierul Marcel Ciolacu și-a propus sa mute romanii saraci care locuiesc in centrele marilor orașe din Romania. Premierul, la recomandarea…

- „Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor excepții fiscale -toate excepțiile insumeaza 75 miliarde lei- Romania fara nici o masura in acest moment va ajunge la un deficit mai mare de 6,2%. Automat va duce la blocarea fondurilor UE, va duce la…

- Marcel Ciolacu va avea luni o intalnire cu ministrul Finanțelor și este posibil ca saptamana viitoare, pana joi, sa fie pus in transparența proiectul de reducere a cheltuielilor bugetare.„Nu exista nicio masura care vizeaza reduceri de salarii. Exista masuri și perioade in care statul iși permite sa…

- Romania trebuie sa regandeasca sistemul RO-ALERT, astfel incat acesta sa fie mult mai rapid, avand vedere modificarile climatice de fond care se petrec nu numai in tara noastra, ci si in intreaga lume, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului este intr-o vizita de lucru la Tulcea,…

- Aflat in vizita la Izvorani, premierul Marcel Ciolacu a declarat isi doreste ca politicul sa nu se implice in sport si nici in educatie si a anuntat ca s-a terminat perioada amatorismului si a oamenilor care isi dau cu parerea, iar specialistii si oamenii de sport trebuie sa se implice si sa creeze…