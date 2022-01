Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la intersectia DN 1 cu DJ 101R, in zona localitatii Campina, judetul Prahova, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme.5 persoane sunt evaluate medical in ambulanta de la fata locului, printre…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita miercuri dimineața pe o trecere de pietoni din Azuga, județul Prahova. Traficul pe DN1 este restricționat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 135, in localitatea Azuga,…

- Traficul este blocat sambata seara pe DN6, in județul Mehedinți, din cauza unui accident in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6, in zona localitații Orșova, județul Mehedinți. In accident…

- Traficul este blocat sambata seara pe DN6, in județul Mehedinți, din cauza unui accident in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6, in zona localitații Orșova, județul Mehedinți. In accident…

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- O cisterna incacata cu benzina a fost implicata joi seara intr-un accident pe DN2, Focșani-Ramnicu-Sarat. Traficul in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN2 (E85) Focșani-Ramnicu-Sarat, la kilometrul 161+600…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca o autocisterna, fara incarcatura, s-a rasturnat pe partea carosabila pe DN 2 Moțca – Falticeni, pe raza localitații Oniceni, județul Suceava, fara a rezulta victime. Traficul este intrerupt temporar in ambele sensuri, fiind…

- Traficul rutier este blocat in aceasta dimineata in judetul Bihor in urma unui grav accident rutier. Potrivit IGPR, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 76 Stei Beius, la kilometrul 173, in zona localitatii Hidiselu de Jos, judetul Bihor, s a produs un…