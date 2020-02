Stiri pe aceeasi tema

- Victor Vadavoi din satul Dusmani, raionul Glodeni, a devenit cunoscut pentru pasiunea sa de a confectiona masti. Lucrarile moldoveanului sunt purtate si in acest an, la Carnavalul de la Venetia (Italia), ce se desfasoara in perioada 8-25 februarie, cu participarea a peste trei

- Circa 50 de elevi și profesori insoțitori de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia au parasit in graba sambata dimineața regiunea italiana Veneto-Italia, una dintre zonele afectate de epidemia de coronavirus. Parinții panicați au luat legatura cu organizatorii excursiei vineri seara in jurul…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat ce trebuie sa faca romanii care vor sa se intoarca in țara, din Italia, dupa ce mai mult orașe au fost puse in carantina de autoritați.

- Patru elevi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani au fost raniti, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau a lovit o caruta si apoi s-a rasturnat pe drumul judetean 208 C, pe raza localitatii Vorona din judetul Botosani. Tinerii se indreptau spre Liceul ‘Stefan cel Mare’ din Vorona. Trei…