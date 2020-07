Stiri pe aceeasi tema

- Marcelo Bielsa (64 de ani), antrenorul lui Leeds, i-a premiat pe jucatorii nou-promovatei in Premier League. Leeds revine in elita fotbalului din Albion dupa 16 ani, iar elevii lui Bielsa au sarbatorit promovarea cu o petrecere. Aflați in extaz, Cooper&Co. i-au cerut carismaticului antrenor argentinian…

- Leeds, echipa antrenata de carismaticul antrenor Marcelo Bilesa (64 de ani), a promovat in Premier League dupa 16 ani! Accederea matematica in elita Albionului a fost asigurata dupa infrangerea lui West Brom cu Huddersfield, scor 1-2. Sezonul precedent, Bielsa a terminat pe locul 3 cu Leeds in Championship.…

- George Pușcaș (24 de ani) a fost din nou titular la Reading, in infrangerea cu Middlesbrough, scor 1-2. Atacantul roman s-a aflat in echipa de start a lui Reading pentru a patra etapa consecutiva, insa nu a avut nicio realizare notabila. Spre deosebire de etapa trecuta, cand Pușcaș a adus victoria echipei…

- In urma tragerii la sorți, programul play-off-ului Ligii 2 este urmatorul: Etapa 1 (4 iulie 2020) UTA ARAD – PETROLULTURRIS-OLTUL – FC ARGEȘCS MIOVENI – RAPID Etapa 2 (11 iulie 2020) PETROLUL – RAPIDFC ARGEȘ – CS MIOVENIUTA ARAD – TURRIS-OLTUL Etapa…

- Antrenorul lui Leeds, Marcelo Bielsa, e gata sa iși duca elevii in Premier League la finalul acestui sezon. Cu 9 etape ramase de jucat, Leeds este lider in Championship, avand un punct peste urmatoarea clasata, WBA. Conform regulamentului, primele doua locuri promoveaza, iar urmatoarele 4 merg la baraj.…

- Suporterii divizionarei secunde Leeds au protestat dupa ce Ben White, unul din cei mai buni jucatori ai albilor, n-a prins Echipa Sezonului in Championship din FIFA 20. Nu toți fanii din Anglia așteapta Echipa Sezonului in Premier League. Mulți dintre ei au așteptat cu sufletul la gura cardurile speciale…

- Liga secunda din Anglia, Championship, este o competiție-mamut, cu nu mai puțin de 24 de formații și cu 46 de etape. Echipele au un program extrem de incarcat in campionat, iar la numarul mare de meciuri se adauga și partidele din Cupa Angliei și cele din Cupa Ligii. Cu 9 etape inainte de finalul sezonului,…