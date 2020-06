Uite care-i "spielul" la pariuri: 10 cote grase pentru etapa din Bundesliga

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 29 din Bundesliga a adus o noua dominație a oaspeților. Dupa ce Leverkusen s-a impus ieri la Freiburg, scor 1-0, astazi au fost contabilizate alte trei victorii ale vizitatorilor. Hertha Berlin este cea care a spart tiparul. Formația lui Bruno Labbadia confirma forma senzaționala de…

- Etapa cu numarul 28 din Bundesliga a oferit incleșteri entuziasmante. Gazdele nu au reușit sa obțina nicio victorie. Ziua a fost deschisa de clasicul fotbalului german. Bayern Munchen s-a impus la limita, scor 1-0, pe terenul rivalei Borussia Dortmund. Frankfurt și Freiburg au remizat, scor 3-3, intr-o…

- Azi continua fotbalul din Bundesliga și sunt programate cinci meciuri din etapa a 27-a, a doua dupa ce Germania a permis reluarea fotbalului. Clasamentul live din Bundesliga: lupta la limita intre Bayern și Borussia Dortmund Patru meciuri tari se joaca de la ora 16:30, in timp ce Bayern – Eintracht…

- Echipa de fotbal RB Leizpig, una dintre candidatele la titlul de campioana a Germaniei in acest sezon, a fost tinuta in sah pe teren propriu de formatia SC Freiburg (1-1), sambata, cu ocazia reluarii sezonului in Bundesliga, dupa o pauza fortata de peste doua luni, din cauza crizei sanitare globale,…

- Echipele din campionatul Germaniei au intrat in izolare incepand de luni, cu cinci zile inainte de reluarea campionatului, potrivit news.ro.Meciurile se vor disputa fara spectatori, cu un numar redus de oficiali si personal, pentru a reduce riscul de infectie. Mai multe echipe, precum…

- Știți momentul ala cand pui prima oara pantalonii trei sferturi cum se incalzește afara? Așa suntem noi la reluarea Bundesligii. Simțim, așa, adierea bucuriei in tot corpul ca vedem din nou fotbal 11 la 11. E ca primul revelion din 2020. Sa curga berea la hectolitru ca la Oktoberfest! Și sa se umfle…

- Portarul echipei Bayern Munchen si al natinalei Germaniei, Manuel Neuer, a declarat ca pe umerii fotbalistilor apasa o enorma responsabilitate, dupa ce guvernul a autorizat reluarea campionatului, informeaza lequipe.fr."Oamenii ne vor urmari din alte tari europene, de fapt din intreaga lume.…

- Meciurile de fotbal din primele doua ligi ale Germaniei, Bundesliga si 2. Bundesliga, au fost suspendate pana pe 2 aprilie, cel mai devreme, anunța Federația Germana.Initial, Federatia Germana hotarase sa suspende campionatul dupa etape din acest weekend. Etapa 26 din Bundesliga ar fi trebuit…