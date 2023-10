Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Comșa, campionul la dat palme din Alba, va participa in SUA la Power Slap. Competiția este deținuta de șeful UFC, Dana White Sorin Comșa, campionul primei gale din Romania ”de dat palme”, va merge in Statele Unite ale Americii, unde va participa la cea mai mare competiție de acest gen. Este vorba…

- Comisia Europeana anunța lansarea competiției „Lider European” 2023, concurs dedicat elevilor de liceu din Romania ce iși propune sa dezvolte și sa premieze abilitațile de leadership și de vorbire in public, promovand in același timp spiritul de echipa și colaborarea creativa. Daca ești elev de liceu…

- Echipa feminina a Romaniei va intalni Franța sambata, de la ora 11:00, in semifinale la CE, dupa ce vineri a trecut de Spania cu 3-2 in ”sferturi”. Fetele vizeaza medalia de aur și calificarea la Jocurile Olimpice. Competiția nu este televizata in Romania, dar poate fi urmarita online pe AntenaPlay…

- Salajeanul Cosmin Teglaș va face parte din echipa care va reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Spinnig din Caiac (pescuit la rapitori). Competiția va avea loc anul viitor, la concurs urmand sa participe sportivi din mai multe state. Dupa cinci etape pline de emoții ale Campionatului Național…

- Competitia suprema din baschetul 3x3 mondial opreste la Constanta, unde romanii se lupta cu gigantii din FIBA 3x3 World Tour la City Park Mall. Potrivit unui comunicat al CSM Constanta, pentru prima oara in istorie circuitul mondial profesionist de baschet 3x3, FIBA 3x3 World Tour, va ajunge in Romania.…

- Festivalul International de Film de Animatie Animest, care se desfasoara intre 6 si 15 octombrie, prezinta 63 de scurtmetraje animate concureaza pentru Trofeul Animest, iar alte 25 de filme scurte realizate de studentii unora dintre cele mai prestigioase scoli din lume intra in competitia pentru premiul…

- Cinci localitați din Romania participa la competiția mondiala pentru „Cel mai frumos sat din lume“, care se desfașoara sub egida Organizației Mondiale a Turismului. Printre ele, este și comuna Polovragi, din județul Gorj.

- Antrenorul Ghiocel Petrea si sportivii Edwin Petrea si Nicusor Iliuta fac parte din delegatia Romaniei care a plecat spre Abu Dhabi, pentru a participa la Campionatul Mondial de MMA – IMMAF pentru Juniori (2-5 august 2023)! Edwin Petrea va lupta la categoria de varsta 14-15 ani (Juniori B), „52 kg”,…