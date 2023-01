Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Deian Sorescu (25 de ani) a capatat contur, iar fostul capitan al lui Dinamo se va alatura in scurt timp lotului pregatit de Mihai Pintilii. In sfarșit, s-a realizat mutarea banațeanului in roșu-albastru, in condițiile in care Gigi Becali l-a vanat de mai multa vreme. Dinamo n-a acceptat…

- Transferul lui Deian Sorescu la FCSB se face, in cele din urma! Ioan Becali, impresarul fotbalistului, a confirmat ca extrema lui Rakow va ajunge la clubul lui Gigi Becali, cele doua parți ajungand la un consens dupa impasul intampinat zilele trecute. „Acum o ora am inchis telefonul cu Gigi. Ne-a spus…

- Darius Olaru (24 de ani), cel mai valoros jucator din Superliga, cotat la 5.3 milioane de euro, e gata sa se sacrifice pentru un titlu de campion la finalul sezonului. Mijlocașul de la FCSB il așteapta și pe Deian Sorescu, pe care l-a intalnit pe holurile hotelului. Reporterul Vlad Nedelea și cameramanul…

- Mihai Stoica este convins ca sunt șanse foarte mici ca fostul dinamovist Deian Sorescu sa ajunga la FCSB in aceasta iarna. Managerul roș-albaștrilor a dezvaluit unde s-au poticnit tratativele. Echipa de care aparține jucatorul a cerut o suma de bani pentru imprumutul pe șase luni. Mihai Stoica anunța…

- Transferul lui Deian Sorescu la FCSB a intrat in impas. Deși imprumutul fotbalistului in Romania parea o certitudine in cursul zilei, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a anunțat ca mutarea e blocata in acest moment. Discuțiile dintre cele doua parți s-ar fi impotmolit din rațiuni financiare.…

- FCSB negociaza imprumutul lui Deian Sorescu (25 de ani), fostul jucator al lui Dinamo, care din ianuarie 2022 evolueaza la Rakow, in Polonia. FCSB pregatește o super lovitura in fereastra de transferuri din aceasta iarna. Gigi Becali negociaza cu Rakow imprumutul lui Deian Sorescu, mijlocașul dreapta…

- Liverpool l-a luat pe Cody Gakpo pentru o suma care ar putea atinge 57 de milioane de euro, dar „tunarii” au oferit de la inceput 62 de milioane pentru ucraineanul Mykhailo Mudryk. Șahtior Donețk cere minimum 70 de milioane. Potrivit The Times, Arsenal a facut o prima oferta de 50 de milioane de euro…

- Mihai Pintilii (38 de ani), antrenorul interimar al celor de la FCSB, a comentat situația fotbalistului Florinel Coman (24 de ani), care ar fi solicitat sa plece sa plece de la vicecampioana Romaniei. Mihai Pintilii: „Nu știu nimic de cazul lui Coman” Mihai Pintilii a precizat ca nu știe nimic de situația…