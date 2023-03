Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Carei continua sa se confrunte cu lipsa semnelor de circulație ,,Trecere de Pietoni,, pe anumite strazi cum ar fi strada Gheorghe Doja sau Andrei Mureșanu dar nu sunt singurele cazuri, din pacate. Nu este un secret pentru nimeni ca viceprimarul Keizer este președintele Comisiei de Circulație,…

- Primaria Carei a anunțat pentru ziua de azi, 8 februarie 2023, o ședința extraordinara in format online. Ședința a fost anunțata doar cu o zi inainte. Fiind in format online ar fi trebuit sa poata fi urmarita in direct. N-a fost sa fie. Careienii vor sa vada la lucru aleșii locali, sa știe cui au dat…

- Tandemul Kovacs-Keizer care conduce dictatorial municipiul Carei ne mai ofera o mostra de sfidare la adresa cetațenilor și a legislației din Romania, țara ai carei demnitari sunt. Totul cu acordul tacit al instituțiilor guvernamentale din Romania. Astazi, 2 februarie 2023 a avut loc o ședința ordinara…

- Hotarat lucru, Hora Unirii, numarul mare de careieni prezenți și programul dedicat zilei de 24 Ianuarie de la Carei a fost un adevarat succes! Altfel nu se explica isteriile consilierului funcțional al primarului evazionist Kovacs imediat dupa ce a ieșit de la intalnirile de dupa manifestarile de la…

- Astazi a avut loc la sediul Primariei Carei o ședința de Consiliu Local. Ședința s-a desfașurat in sala de ședințe pentru ca in Sala Festiva s-a amenajat un protocol pregatit de Cantina Sociala. Cumpatarea la care primarul evazionist indemna careienii acum 2 saptamani nu se aplica și pentru instituția…

- Astazi are loc o sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Carei, de la orele 13,00, care se va desfașura in Sala Festiva a Primariei Municipiului Carei. Evident ca nu pentru acordarea de mici cadouri copiilor așa cum se proceda pana acum ci pentru mari atenții apropiaților din grupul…

- Primaria Carei este unica la nivel național prin comportamentul sfidator la adresa comunitații. Primarul evazionist Kovacs iși face chiar un titlu de glorie din a refuza un program de audiențe la Primaria Carei. Nu vorbim de o scapare la nivel informațional ci vorbim de o constanta, de o politica de…

- La data desfașurarii ședinței de CL din 12 decembrie 2022 nu erau postate pe site proiectele de hotarare de pe Ordinea de Zi nici macar la ora 18 seara. Situație identica și pentru ședința CL din 15 decembrie 2022. Nici pana la aceasta ora nu au fost facute publice proiectele de hotarare de pe Ordinea…